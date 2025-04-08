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Общество

Игорь Дитрих о декретных выплатах и переменах в областном Собрании

10.04.2025 15:03|ПсковКомментариев: 0

43-я сессия Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва прошла под определением «социальная». Это отмечают и представители СМИ, и сами депутаты. Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих рассказал об итогах сессии, поддержанном законопроекте для стимулирования рождаемости, а также о переменах в региональном парламенте в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

 

— Игорь Иванович, последняя сессия Псковского областного Собрания депутатов состоялась не так давно. Как отмечают мои коллеги, сессия достаточно важная. Было принято много решений, которые влияют на жизнь людей. Скажите, пожалуйста, вы сами из решений, принятых на последней сессии областного Собрания, какие отмечаете как наиболее важные? На что хотели бы обратить внимание?

— Большинство вопросов на этой сессии были социальными. Я выступал инициатором части из них. Более значимый для социальной сферы вопрос - это, конечно, про декретные выплаты. Мы поддерживаем своих коллег, обращаемся с ними к правительству и предлагаем, чтобы женщины в декретном отпуске получали 100% от своей средней заработной платы. Те, кто по каким-либо причинам не работает, получали хотя бы один минимальный размер оплаты труда. Сейчас ситуация у нас немножко другая. Женщины получают 40% от своей зарплаты, а минимальные выплаты составляют всего 57% от МРОТ. Конечно, такого быть не должно. То есть минимально выплаты должны составлять МРОТ. И даже возникает парадокс, что материально обеспеченные семьи при рождении ребенка могут перейти в разряд малоимущих. И, соответственно, когда это первый ребенок, может, это большого значения не имеет, хотя падение уровня дохода ощущается. А когда семьи задумываются о втором и третьем ребенке, это становится серьезным вопросом. Второе, что может измениться, если нас услышат и примут этот законопроект, конечно, снижение возраста первородящей. Об этом мы много говорим, этого добиваемся. Есть социальная помощь тем, кто родил раньше 25 лет. Повышение выплат — это ещё будет маленькая точка или запятая в социальную поддержку материнства и смещения в сторону омоложения возраста первородящих.

— Слышите ли вы опасения и разные мнения по поводу того, надо ли стимулировать рождение детей, когда мы говорим о вчерашних школьницах, по сути дела, о совсем молодых девушках? Много раздается голосов, что не надо этого делать. Пускай люди учатся, как-то устраивают свою жизнь, потом уже они сами почувствуют, что пришел этот момент. 

— Определено природой, что лучшее время первых родов – до 28 лет. У нас продолжительность жизни увеличилась, возраст подняли. Все равно первый раз надо родить в определенный период. Мы же хотим, чтобы был здоровый ребенок. Мы хотим, чтобы была здоровая мама. Мы хотим, чтобы, если у нее возникло желание, она без последствий для своего здоровья родила второго, третьего и последующих детей. Так вот, самое важное в деторождении – это первые роды. Они должны быть вовремя, они должны быть благополучны как для ребёнка, так и для мамы. Поэтому на основании законов природы, доказательной медицины, научной базы, оптимальное время для первых родов – с 18 до 32 лет, раньше было до 28. Да, у нас был период, когда надо сначала встать на ноги, а потом родить. Но одно другому абсолютно не мешает. Мы знаем очень много знаменитых женщин, которые вовремя рожали детей, воспитывали, и от этого не стали менее знаменитыми, у них получился карьерный рост. И даже если ты имеешь детей, они больше тебя стимулируют к карьерному росту. В 45, какой бы ни была у нас великая медицина и родовспоможение, более проблематично родить здорового ребенка. И огромные проблемы могут возникнуть для самой матери.

— Хочу напомнить, что принимали вы и ваши коллеги решение о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Псковской области» спикеру регионального парламента, одному из самых авторитетных, на мой взгляд, политиков Псковской области, всем хорошо известному Александру Котову. Хочу у вас спросить, как процесс принятия этого решения проходил у вас в областном Собрании? Было ли это решение единогласным? Какие мнения звучали? Какие доводы?

— Доводов против вслух не звучало вообще. По итогам голосования мы видим, что один человек проголосовал против, один испортил бюллетень. Голосование было тайным, разумеется, кто это, никто не знает. Но никто не посчитал необходимым обозначить свою позицию «против» публично, никто не выступил. Результат самого голосования абсолютно подчеркивает достоинства этого человека. Кандидатура Александра Котова подтверждает выражение «где родился – там пригодился» и стал достойным представителем родного края, почетным гражданином Псковской области. Он прошел все этапы своего развития на территории Псковской области – от рождения до председателя областного Собрания депутатов. Был и инженером, и главой района, и заместителем губернатора. И он не перескакивал через ступеньки, как сейчас модно говорить у молодёжи, не использовал карьерный лифт. Нет, это была трудовая карьерная лестница. И ни через одну ступеньку он не перешагнул.

— Депутат по округу №13 Виктор Иващенко принял решение сложить с себя полномочия. Знаем мы из средств массовой информации, что он сослался на состояние здоровья. Он подтвердил эту причину ухода? 

— Виктор Иващенко более 20 лет был только главой района, он заслуженный и почетный человек. Да, в областном Собрании это его первый созыв. Но, к сожалению, все мы взрослеем и стареем. И он такое принял решение, обосновал его состоянием здоровья. Да, наверное, где-то между строк у кого-то в мыслях было мнение, не принудили ли его, не поступили ли какие-то другие предложения. Когда было закрытое заседание фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании, от депутатов был задан вопрос, не было ли каких-то давлений на ваше решение? На что он ответил, что таких давлений не было.

— Есть ли у вас информация о том, кого может выдвинуть партия «Единая Россия», кто, может, пойдет от оппозиционных партий в этот 13-й округ? Есть ли у вас вообще информация о том, что будет происходить в ближайшее время?

— Все должно происходить согласно закону. То есть должны быть довыборы в Единый день голосования в сентябре. Кандидата определит партия путем праймериз. Заявки на проведение праймериз еще принимаются. Поэтому о том, кто будет из кандидатов, мы узнаем позже. Но 1 апреля этого года в Государственной Думе в первом чтении рассмотрен федеральный закон, в котором ограничивается или исключается доизбрание, как в Государственную Думу, так и в областные Собрания, в региональные, в более низкие парламенты доизбрания, если кто-то выбыл по тем или иным причинам, за год до предшествующих выборов. Мы вот в этой ситуации. И если в весенне-летний период Госдума примет данный закон во втором чтении, то, соответственно, и вопрос, и ответ само собой отпадут.

Беседовал Александр Савенко

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Иващенко Виктор Владимирович Депутат Псковского областного Собрания
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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