Общество

Депутаты просят правительство приравнять пособие по уходу за ребёнком к средней зарплате

Увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет - с таким предложением обратились к вице-премьеру российского правительства Татьяне Голиковой депутаты Архангельской области. Псковские парламентарии поддержали обращение своих коллег на мартовской сессии, поскольку инициатива направлена на поддержку семей, материнства и детства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, это согласуется и с целями нового национального проекта «Семья», который стартовал в 2025 году.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно федеральному законодательству матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, на протяжении полутора лет получают пособие в размере 40% их среднего заработка. Эта мера поддержки является одним из видов страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. Депутаты предлагают сохранить женщинам, родившим ребёнка, их прежней уровень дохода, доведя размер пособия по уходу за ребёнком до 100% средней зарплаты. Минимальный размер пособия также предлагается увеличить, приравняв выплату к минимальному размеру оплаты труда с учётом установленных в субъектах РФ коэффициентов.

По мнению депутатов, дополнительная финансовая поддержка матерей в первые полтора года после рождения ребёнка будет способствовать улучшению демографической ситуации в Российской Федерации, росту рождаемости и повышению уровня социальной защищённости семей с детьми.