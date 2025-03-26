Общество

Александру Котову присвоили звание «Почетный гражданин Псковской области»

Председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову присвоили звание «Почетный гражданин Псковской области». Такое решение приняли на 43-й сессии областного Собрания 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В адрес Общественной палаты Псковской области поступило представление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о рассмотрении вопроса о присвоении Александру Алексеевичу Котову звания "Почетного гражданина Псковской области". Александр Алексеевич - человек, имеющий многолетний опыт работы на разных должностях. Он не единожды избирался главой администрации Стругокрасненского района, имеет большой опыт работы на региональном уровне. Работал заместителем губернатора области, курируя целый ряд вопросов, а также есть опыт работы в Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Опыт Александра Алексеевича, как человека, имеющего многолетний опыт работы на разных уровнях, достоен высшей награды нашей области, в связи с исключительностью и значимостью его заслуг для нашего региона», - выступил глава Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков отметил, что в заслуженности этой награды он уверен на 100 процентов. «Голосую абсолютно искренне и поддерживаю», – сказал он.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании Армен Мнацаканян отметил, что Александр Котов – «человек с земли» и разбирается во многих вопросах.

«Разбирается во всех тонкостях, с полуслова понимаем. Мы собираем множество самых острых вопросов на сессии Собрания, и эти обсуждения проходят грамотно и аргументированно. Поэтому от лица нашей фракцией могу сказать, мы полностью поддерживаем решение Общественной палаты», — сказал Армен Мнацаканян.

Награждение поддержали также лидер фракции «Новые люди» в региональном парламенте Андрей Маковский и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак.

Депутаты большинством голосов поддержали данное предложение.

Напомним, Общественная палата Псковской области приняла решение о представлении в Псковское областное Собрание депутатов кандидатуры председателя регионального парламента Александра Котова к званию «Почетный гражданин Псковской области». О присвоении звания ходатайствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Звание «Почётный гражданин Псковской области» было учреждено в 2018 году. Первым почетным гражданином в Псковской области стал первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов. Также звания «Почетный гражданин Псковской области» удостоен митрополит Тихон (Шевкунов), бывший глава Псковской митрополии.