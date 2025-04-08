Общество

Депутат Госдумы Айдар Метшин с родными посетил место гибели прадеда в Великолукском районе

Депутат Госдумы Айдар Метшин с родными посетил место гибели прадеда в районе деревни Липенка Великолукского района.

19 бойцов 80-го Татарского отдельного лыжного батальона погибли близ деревни Липенка под Великими Луками в ходе ожесточённых боев в 1942 году. Их останки нашли члены нижнекамского отряда «Поиск». Среди найденных останков оказался родной дед по маминой линии депутата Госдумы Айдара Метшина.

Семья прибыла в Великие Луки для того, чтобы отдать дань памяти своему героическому предку и снять документальный фильм, посвященный подвигам советских воинов, и участию батальона, в котором служил Нурулла Шарифуллин, в освободительных боях.

Помимо места, где прадед принял последний бой, гости посетили мемориальную зону Великих Лук, где почтили память героев войны и встретились с главой города Великие Луки Николаем Козловским, чей дед также участвовал в освобождении города.

Кроме того, Айдар Метшин встретился с членами великолукского городского отделения РВИО.