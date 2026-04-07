Ольга Федорова развеяла миф о том, что ЕГЭ нельзя сдать без репетитора

Мифы о невозможности без репетитора сдать ЕГЭ развеяла директор лицея экономики и основ предпринимательства №10, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова («Единая Россия») в беседе с корреспондентом радио ПЛН FM (102.6 FM).

«То, что ЕГЭ нельзя сдать без репетитора, это миф. Уж если мы, педагоги, хотим, чтобы экзамены упростили, чтобы не включали сложные, олимпиадного уровня задания, очень трудоемкие, разумеется, родители и ученики тоже этого хотят. Из страха получить низкий балл и рождаются подобные мифы. Но в каждой школе есть большое количество детей, которые готовятся сами. У одних нет денег для того, чтобы нанимать репетитора, другие принципиально не используют деньги, которые есть у их родителей, и готовятся сами. Такие дети у нас есть всегда. У любой школы есть. И мы ими гордимся. А репетитор поможет с большей легкостью сдать экзамен, но не на восемьдесят баллов, а на девяносто и сто. Поможет поднять планку баллов. Вот это в руках репетитора», - сказала Ольга Федорова.