Победителем областного этапа конкурса «Учитель года России» стала педагог псковской школы №2 Марианна Савина

Победителем областного этапа конкурса «Учитель года России-2025» стала учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №2 Пскова Марианна Савина. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония торжественного закрытия областного этапа всероссийских конкурсов «Учитель года России-2025», «Воспитатель года России-2025», «Учитель-дефектолог года России-2025» и «Мастер года России-2025» состоялась в псковской гимназии №29 сегодня, 11 апреля.
Мероприятие стартовало с демонстрации видеосюжета о том, как на протяжении пяти дней лучшие педагоги Псковской области состязались в уровне профессионального мастерства.
Награждение началось с объявления призёров и победителя регионального этапа конкурса «Мастер года – 2025». Сергей Николаев вручил диплом победителя мастеру производственного обучения Дновского железнодорожного техникума Александре Степановой.
Затем были вызваны на сцену участники регионального конкурса «Учитель-дефектолог года – 2025». Абсолютным победителем областного этапа конкурса стала Елена Акимова, учитель-дефектолог (тифлопедагог) Детского сада компенсирующего вида №49 «Тополёк» Пскова. Диплом ей вручила детский омбудсмен Наталия Соколова.
Для объявления победителя областного конкурса «Воспитатель года» на сцену вышел руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман Ледин. Лучшей стала Татьяна Струкова, воспитатель Детского сада №24 города Пскова.
Для награждения лучших учителей на сцену вышел начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский.
Диплом победителя областного этапа конкурса «Учитель года России – 2025» получил учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №2 Пскова Марианна Савина.
Также в ходе мероприятия были вручены специальные призы победителям и участникам конкурса от Псковского областного Собрания,
Отметим, что в этом году в четырех профессиональных состязаниях приняли участие 24 учителя, 17 воспитателей, 8 дефектологов и 15 мастеров со всей Псковской области.