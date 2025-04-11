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Победителем областного этапа конкурса «Учитель года России» стала педагог псковской школы №2 Марианна Савина

Победителем областного этапа конкурса «Учитель года России-2025» стала учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №2 Пскова Марианна Савина. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония торжественного закрытия областного этапа всероссийских конкурсов «Учитель года России-2025», «Воспитатель года России-2025», «Учитель-дефектолог года России-2025» и «Мастер года России-2025» состоялась в псковской гимназии №29 сегодня, 11 апреля.

Мероприятие стартовало с демонстрации видеосюжета о том, как на протяжении пяти дней лучшие педагоги Псковской области состязались в уровне профессионального мастерства.

«Я хочу с искренне всех поблагодарить за вашу самоотверженность, за ваш труд, который вы ежедневно дарите детям, отдавая им своё сердце. Как уже было сказано, для всех вы уже победители», - выступил заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев.

Награждение началось с объявления призёров и победителя регионального этапа конкурса «Мастер года – 2025». Сергей Николаев вручил диплом победителя мастеру производственного обучения Дновского железнодорожного техникума Александре Степановой.

Затем были вызваны на сцену участники регионального конкурса «Учитель-дефектолог года – 2025». Абсолютным победителем областного этапа конкурса стала Елена Акимова, учитель-дефектолог (тифлопедагог) Детского сада компенсирующего вида №49 «Тополёк» Пскова. Диплом ей вручила детский омбудсмен Наталия Соколова.

Для объявления победителя областного конкурса «Воспитатель года» на сцену вышел руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман Ледин. Лучшей стала Татьяна Струкова, воспитатель Детского сада №24 города Пскова.

Для награждения лучших учителей на сцену вышел начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский.

Диплом победителя областного этапа конкурса «Учитель года России – 2025» получил учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №2 Пскова Марианна Савина.

В ответном слове педагог поблагодарил за поддержку жюри и коллег. «Спасибо за возможность проявить себя, познакомиться с опытом коллег, прочувствовать гамму чувств, от переживаний и радости до минуты славы», - сказала Марианна Савина.

Также в ходе мероприятия были вручены специальные призы победителям и участникам конкурса от Псковского областного Собрания,

Отметим, что в этом году в четырех профессиональных состязаниях приняли участие 24 учителя, 17 воспитателей, 8 дефектологов и 15 мастеров со всей Псковской области.