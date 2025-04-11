Общество

Псковские профсоюзы продолжают поддержку военных

Псковские профсоюзы продолжают оказывать помощь призывникам и участникам специальной военной операции, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Сегодня, 11 апреля, Псковский облсовпроф вместе с представителями отраслевых профсоюзов передал очередной груз для военнослужащих, отправляющихся в зону СВО. Профобъединение приобрело и передало необходимые вещи и предметы первой необходимости по заранее согласованному списку, а также профсоюзную минеральную воду «Хиловская».

«В Год Защитника Отечества и с началом весенней призывной кампании мы понимаем, как важна поддержка нашим защитникам, и стараемся обеспечить их всем необходимым. Профсоюзы Псковской области активно работают по данному направлению, зная, что наша помощь будет хорошим дополнением к материальному обеспечению как для призывников на срочную военную службу, так и нашим землякам, заключившим контракты и отправляющимся в зону СВО. Наш профсоюзный вклад приближает нашу общую Победу!» — прокомментировал передачу помощи председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.