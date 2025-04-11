Общество

До 11 градусов ожидается в Псковской области в выходные

Прохладные выходные ожидаются в Псковской области. Такими данными поделилась начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«На эти выходные приходятся изменения и поворот в погоде. В субботу будет еще прохладно. Максимальные дневные температуры от +1 до +6. А в воскресенье мы ожидаем прогрев от +6 до +11 градусов», - сообщила Тала Нещадимова.

Напомним, что 12 апреля ночью ожидается небольшой снег. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.