Общество

День открытых дверей прошел в Великолукском медицинском колледже

День открытых дверей состоялся в Великолукском медицинском колледже на прошлой неделе. Его посетили молодые люди из разных школ города Великие Луки, Великолукского, Новосокольнического, Куньинского, Усвятского муниципальных образований Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению региона.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Заместитель директора по учебной работе Людмила Чубар рассказала о направлениях подготовки медицинских работников среднего звена, которые можно освоить в стенах колледжа, а также о том, где можно реализовать полученные знания в профессии.

Заведующая отделением Екатерина Быстрова дала пояснения о возможностях заключения целевых договоров на обучение и тех преференциях, которые студенты получат при этом. Преподаватель колледжа Елена Тимофеева разъяснила правила и порядок приема на обучение, сроки обучения для разных специальностей, познакомила с перечнем документов, которые необходимы для поступления.

Родителей будущих абитуриентов интересовали вопросы о том, как выстроен учебный процесс, как обустроен быт студентов в учебном корпусе, каковы условия проживания в студенческом общежитии. На эти и многие другие вопросы все желающие получили ответы.

Продолжилось знакомство с колледжем на экскурсии, которое помогли организовать и провести студенты-волонтеры. Школьники посетили лекционные кабинеты, мастерские, в которых проходят обучения студенты, поприсутствовали на практических занятиях по хирургии, акушерству и сестринскому делу. Ребята побывали в библиотеке, симуляционном центре, смогли пообщаться с преподавателями и студентами, которые еще совсем недавно были школьниками, а сегодня уже заканчивают своё обучение.

В комитете напомнили, что приемная кампания стартует 20 июня. Подробнее о направлениях подготовки можно узнать на официальной странице Великолукского медицинского колледжа.