Общество

Председатель и вице-спикеры Псковского областного Собрания проведут приемы граждан

Прием граждан депутатами Псковского областного Собрания состоится на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

На этой неделе приёмы граждан проведут спикер Собрания Александр Котов, вице-спикеры Игорь Дитрих и Виктор Остренко, а также председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

15 апреля, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием проведет Игорь Дитрих, округ №11 (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий округа).

16 апреля, в среду, с 10:00 до 12:00 – Алексей Севастьянов, округ №1 (часть города Пскова - центр, Любятово, Завокзалье, Псковкирпич).

17 апреля, в четверг, с 10:00 до 12:00 прием осуществит Александр Котов, округ №8 (Дновский, Плюсский, Порховский и Стругокрасненский округа).

В пятницу, 18 апреля, с 10:00 до 12:00 проведет прием Виктор Остренко, округ №10 (Красногородский, Палкинский, Печорский и Пыталовский округа).

Записаться на приём можно по телефону: 8 (8112) 66-25-12. Если нет возможности прийти лично в региональную общественную приёмную партии «Единая Россия» по адресу: Псков, Гоголя, 9, можно получить консультацию в режиме онлайн.