Общество

«Единая Россия» проведет в Псковской области международную акцию «Диктант Победы»

«Единая Россия» проведет в Псковской области масштабную международную акцию «Диктант Победы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, жители региона смогут пройти тестирование очно и онлайн.

Фото: «Единая Россия»

Традиционная международная акция «Диктант Победы» запланирована на 25 апреля. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне участниками мероприятия станут жители всех регионов РФ и 89 стран мира. Всего будет доступно около 35 тысяч площадок.

В России площадками для проведения диктанта станут не только образовательные организации, музеи, театры и библиотеки, но и атомный ледокол «Арктика», МКС и ангар с истребителями. Партия «Единая Россия» организует акцию в местах, имеющих особенное значение для регионов.

«Диктант стал самым масштабным историческим тестированием в мире, пройти который стремятся миллионы людей не только в России, но и за ее пределами. Все больше людей таким способом выражают почтение солдатам Победы, спасшим мир от нацистской заразы», — сказал секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.

Узнать об истории «Диктанта Победы», его географии и знаковых площадках можно на фотовыставках, которые открываются по всей стране в преддверии старта тестирования. Так, в Псковской области экспозиция появилась в Великих Луках на площади Рокоссовского. Секретарь городского отделения «Единой России» Константин Максимов подчеркнул, что Великим Лукам очень почетно быть местом проведения региональной выставки — это свидетельствует о важной роли города в событиях Великой Отечественной войны.

В акции может принять участие любой желающий. В городе Великие Луки будут открыты площадки в Великолукской академии физической культуры и спорта, механико-технологическом колледже и краеведческом музее. Кроме того, написать диктант можно онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Там же опубликованы уже зарегистрированные пункты для очного тестирования.

Добавим, главная цель масштабной акции — вызвать интерес к событиям героического прошлого Родины, а заодно проверить знания и узнать о подвигах своих предков во время Великой Отечественной войны. Центральной площадкой традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Также будут организованы телемосты с международными точками тестирования.

«Проведение диктанта за рубежом особенно важно для сохранения исторической памяти и увековечивания памяти о Героях Великой Отечественной войны – наших с вами отцах, дедах и прадедах», — добавил Владимир Якушев.

В свою очередь координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что по поручению председателя ЕР Дмитрия Медведева блок вопросов диктанта посвятят СВО. Активными участниками мероприятия уже несколько лет являются жители новых регионов РФ.