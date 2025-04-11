Общество

В Госдуме призвали запретить продажу детям наборов для татуировок

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что необходимо запретить продажу несовершеннолетним наборов для набивания татуировок на маркетплейсах, по его мнению, подобные наборы несут массу рисков для молодого организма.

«Увидел, как в социальных сетях распространяется информация о том, что подростки покупают на маркетплейсах дешёвые наборы с красками для тату и машинкой и набивают самостоятельно татуировки. Дешевые наборы для набивания тату несут массу рисков для молодого организма. Поэтому призываю родителей внимательно относиться к тому, что заказывают их дети на маркетплейсах. А если задуматься, то почему такие наборы вообще свободно продаются? На мой взгляд, нужно запретить к продаже тату наборы на маркетплейсах детям до 18 лет», - сказал Леонов.

Парламентарий напомнил, что несовершеннолетние по закону не могут самостоятельно набивать себе тату в салоне. Он добавил, что для этого им нужно получить письменное согласие родителей.

«Тем не менее на популярных маркетплейсах можно спокойно заказать набор с тату машинкой и красками. А значит любой ребенок, желающий набить тату, может сделать это сам. Эта продукция зачастую производится вне строгих стандартов безопасности. Недорогие краски могут стать причиной серьезных заболеваний кожи, вызвать аллергические реакции или даже привести к интоксикации организма. А использование иглы для набивания тату – это вообще отдельный вопрос. Если, например, дети решили поделиться набором со сверстниками, то кто будет контролировать правильную эксплуатацию иглы? Вопрос остается открытым. Потому что при использовании одной и той же иглы у разных людей существует большая вероятность распространения, например, вирусного гепатита», - подчеркнул Леонов.

По его мнению, если человек хочет сделать себе татуировку, то намного безопаснее будет обратиться в сертифицированный салон к профессиональному мастеру. Он уточнил, что это касается только людей, которым уже исполнилось 18 лет, «детям до 18 лет такие решения, считаю, принимать слишком рано без согласия с родителями», пишет РИА Новости.