Рахиба Сулейманова: В ближайшее время будут приняты кадровые решения в отношении ректора ПсковГУ

В ближайшее время будут приняты кадровые решения в отношении ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. Об этом старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На вопрос ведущего о том, будет ли Наталья Ильина оставаться ректором вуза до окончания следственных действий, помощник прокурора ответила, что такой информации пока нет.
«Пока такой информации нет. Но я думаю, что в ближайшее время будут приняты какие-то кадровые решения в этом направлении. Этого решения ждем от Москвы, от Министерства науки и высшего образования РФ», - добавила она.
Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца.
Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.
Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.