Общество

Рахиба Сулейманова: В ближайшее время будут приняты кадровые решения в отношении ректора ПсковГУ

В ближайшее время будут приняты кадровые решения в отношении ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. Об этом старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вы знаете, я так понимаю, что адвокат ректора Ильиной будет обжаловать решение суда об избрании меры пресечения. И дальше, конечно, мы будем уже в апелляции это рассматривать. По итогам расследования, когда это будет, никто не знает, потому что очень много обстоятельств, которые нужно дорасследовать, допроверять и собрать, скажем так, железобетонные доказательства, чтобы уже выйти с ними в суд», – сказала Рахиба Сулейманова.

На вопрос ведущего о том, будет ли Наталья Ильина оставаться ректором вуза до окончания следственных действий, помощник прокурора ответила, что такой информации пока нет.

«Пока такой информации нет. Но я думаю, что в ближайшее время будут приняты какие-то кадровые решения в этом направлении. Этого решения ждем от Москвы, от Министерства науки и высшего образования РФ», - добавила она.

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Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца.

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Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.