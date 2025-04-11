Общество

Кадровое решение насчет ПсковГУ ещё не принято — Минобрнауки

Кадровое решение по назначению временно исполняющего обязанности ректора ПсковГУ пока не принято, сообщили Псковской Ленте Новостей в Министерстве науки и высшего образования РФ.

«Вопросы кадровых назначений не комментируются без наличия официального приказа о назначении», - сообщили в министерстве.

От комментариев до этого момента в Минобрнауки воздерживаются.

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Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца.

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Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.