Кадровое решение насчет ПсковГУ ещё не принято — Минобрнауки

Кадровое решение по назначению временно исполняющего обязанности ректора ПсковГУ пока не принято, сообщили Псковской Ленте Новостей в Министерстве науки и высшего образования РФ.
«Вопросы кадровых назначений не комментируются без наличия официального приказа о назначении», - сообщили в министерстве.
От комментариев до этого момента в Минобрнауки воздерживаются.
Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца.
Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.
Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.