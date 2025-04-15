На ярмарке трудоустройства в Псковской области представят свыше 3600 вакансий

В рамках пресс-завтрака, посвященного всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», 15 апреля в Пскове специалисты обсудили проведение предстоящего регионального этапа ярмарки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Заместитель директора Псковского областного центра занятости Надежда Дикань рассказала о значении ярмарки и ее достижениях.
Надежда Дикань также поделилась ожиданиями от мероприятия: «В прошлом году региональный этап посетили 1910 человек, и в этом году мы ожидаем большего числа участников. Основная цель нашей ярмарки — создать эффективную платформу для взаимодействия между работодателями и соискателями. Мы стремимся не только предоставить информацию о вакансиях, но и создать условия для продуктивного общения».
Она подчеркнула важность личного общения между работодателями и соискателями: «Каждый человек, пришедший на ярмарку, должен найти работу или задуматься о своей карьере, познакомившись с работодателем. Это возможность для работодателей увидеть максимальное количество соискателей и представить свои вакансии напрямую, без посредников».
Кроме того, Надежда Дикань отметила, что ярмарка предоставляет возможность найти временных работников, в том числе несовершеннолетних, которые могут подработать во время летних каникул и познакомиться с профессией.
В рамках регионального этапа также будет запуск клубов в 23 районах для участников СВО и членов их семей.
«В прошлом году мы провели 259 ярмарок, на которых трудоустроили 859 человек. Это не просто банальная ярмарка, а комплексное мероприятие с множеством активностей. В этом году мы ожидаем более 50 различных мероприятий на 25 площадках, включая презентации образовательных учреждений, мастер-классы и профориентационные игры», — уточнила Надежда Дикань.
Также она упомянула о необычных мастер-классах, которые будут проходить в рамках ярмарки. Например, будет мастер-класс по рисованию акварелью с использованием вина.
Кроме того, в Себежском районе будет представлена трудовая династия Поповых с общим стажем в 209 лет, которая расскажет о преданности профессии, чтобы вдохновить молодежь.
В этом году впервые на региональном этапе пройдет фестиваль профессий, который будет ориентирован на старшеклассников.
«Мы расскажем о востребованных и высокооплачиваемых профессиях, познакомим молодежь с работодателями и проведем презентации», — добавила заместитель директора Псковского областного центра занятости Надежда Дикань.
По телемосту на мероприятии присутствовали представители ОЦЗН Великих Лук и Себежа, а в очном формате его также посетили работодатели, которые ранее участвовали в региональном этапе ярмарки трудоустройства.
Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Кадры».