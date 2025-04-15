Общество

На Земле началась мощная магнитная буря

На Земле началась магнитная буря, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«До Земли добрались два огромных солнечных протуберанца и ударили по магнитосфере. Космический удар вызвал мощную магнитную бурю, которая с перерывами затянется до утра четверга», — сказал он.

По словам синоптика, максимальные геомагнитные возмущения ожидаются сегодня утром — до уровня G3 и G2 (сильная и средняя буря). Ночью и утром 17 апреля они ослабнут до G2 и G1 (средняя и слабая), пишет РИА Новости.

Конфигурация межпланетного магнитного поля сейчас благоприятна для полярных сияний, подчеркнул Тишковец. Вероятность его появления в ночь на 16 и 17 апреля одна из самых высоких за последние месяцы. Причем сияние возможно даже в средних широтах, уточнил специалист.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.