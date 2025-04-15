Общество

Борис Елкин встретился с участницами всероссийской олимпиады «Софиум»

Псковички Ирина Жора и Виктория Петрова заняли призовые места во всероссийской олимпиаде «Софиум». Встречу с девушками провел глава города Пскова Борис Елкин, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

Глава Пскова отметил, что благодаря усердной подготовке к олимпиаде с января Ирина Жора стала победительницей и, как выпускница, получила три дополнительных балла по обществознанию для поступления в Московский государственный юридический университет, в то время как десятиклассница Виктория Петрова отправится на одну из смен в «Артек».

Смотрите также Школьница из Пскова победила на всероссийской олимпиаде по избирательному праву «Софиум»

«Встретился с девушками лично и расспросил их о планах на ближайшее будущее, целях и мечтах. Узнал, что Ирина намерена поступать на юридический факультет, а Виктория видит себя в строительной отрасли. Дал несколько рекомендаций по выбору университета и направлений подготовки», - рассказал Борис Елкин.

В заключение глава города пожелал девушкам успехов в дальнейших начинаниях.