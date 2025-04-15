Общество

6 из 10 компаний Пскова используют системы автоматизации рекрутинга – опрос

6 из 10 компаний Пскова используют системы автоматизации рекрутинга. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители компаний из Пскова.

Сегодня 6 из 10 предприятий и организаций Пскова (62%) используют системы автоматизации подбора персонала. Наиболее популярные из них — это программы на базе «1С» (25%) и «Битрикс24» (13%). 6% автоматизировали процесс подбора с помощью «E-Staff Рекрутер», по 4% — с помощью «Хантфлоу» или программ, специально разработанных для их компаний. 3% работодателей используют «Potok», а 2% — FriendWork.

Что же касается перехода на кадровый электронный оборот: сегодня КЭДО применяют 58% организаций. 27% работодателей перевели большую часть кадровых документов в электронный вид, а еще 31% сделали это частично. 35% компаний пока не внедрили КЭДО.