Общество

Аварийные окна в корпусе детского сада №4 в Великих Луках заменят к августу

Работы по замене окон в великолукском детском саду №4 завершат к августу, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приема граждан, который он провел по поручению президента Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: правительство Псковской области

В рамках личного приема граждан внимание было приковано, в частности, к обновлению учреждений образования. Жительница палкинской деревни Слопыгино обратилась к главе региона с просьбой оказать содействие в капитальном ремонте здания Харлапковской основной школы, а в Великих Луках требуется заменить аварийные окна в корпусе детского сада №4.

Капитальный ремонт в школе состоится в 2026 году в рамках государственной программы «Развитие образования». Дополнительно в учреждении обновят оборудование. Работы по замене окон в великолукском детском саду завершат к августу. Кроме того, в этом году в дошкольном учреждении отремонтируют кровлю.