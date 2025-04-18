Общество

В реестр иноагентов добавили блогера Александра Шпака

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака* и режиссера Вячеслава Ширяева*, сообщается на сайте ведомства.

«Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.В. Чистякова, В.Э. Ширяев*, а также А.К. Шпак*», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.