Россиян призвали отказаться от умных колонок из-за мошенников

Использование умных колонок может грозить их хозяевам слежкой со стороны мошенников. Такое мнение 29 марта высказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Мера очень простая: не надо пользоваться умными колонками. Какие умные колонки? Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте. <...> Просто не надо покупать колонки», — посоветовал Валерий Фадеев.

Он подчеркнул, что запрещать пользоваться умными устройствами не нужно, так как каждый гражданин должен сам принимать решения, связанные с обеспечением собственной безопасности, пишут «Известия».

В Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления (ГУ) МВД РФ по Санкт-Петербургу и области 22 марта сообщили, что злоумышленники могут взламывать умные колонки, чтобы через них следить за пользователями. На возможные проблемы могут указывать три признака: включение и активация колонки без сигналов со стороны пользователя, выполнение странных команд, таких как внезапные звонки или включение музыки, а также иная активность колонки, не обусловленная действиями хозяина устройства.