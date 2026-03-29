Россиян уведомили о пересчете коэффициента ОСАГО с 1 апреля

Коэффициент бонус-малус, влияющий на стоимость полиса ОСАГО, будет автоматически пересчитан для российских водителей с 1 апреля. Об этом 29 марта сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

«Коэффициент повысится, если в течение предыдущего периода, который начинается 1 апреля каждого года и длится по 31 марта следующего года, в автоматизированную систему страхования попадает информация о наличии страховой выплаты: чем больше страховых выплат, тем выше этот коэффициент», — отметил он.

По словам Евгения Уфимцева, пересчет производится автоматически. При этом для водителей, не допускавших ДТП, стоимость полиса снизится. Минимальное значение КБМ составляет 0,46 и присваивается при длительном отсутствии страховых случаев, пишут «Известия».

Максимальный коэффициент для водителей с авариями может достигать 3,92. Для новичков при первом оформлении ОСАГО устанавливается значение 1,17. Если в полис включено несколько водителей, применяется наибольший коэффициент из всех указанных.

Президент России Владимир Путин 23 марта подписал закон, определяющий, что штрафовать водителей за отсутствие действующего договора ОСАГО будут не чаще одного раза в сутки. Он вступил в силу со дня официального опубликования.

