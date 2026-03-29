На территории Псковской области нейтрализовали до 10 беспилотников противника, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в мессенджере Max.

В Псковской области сохраняется режим повышенной опасности. Ранее введённые понижения качества связи и ограничения в работе аэропорта продолжают действовать.



«Все оперативные службы работают усиленном режиме! Продолжает работать ПВО, берегитесь падения элементов БПЛА!», - сообщил губернатор.



При обнаружении пролётов беспилотников или их частей просят незамедлительно звонить по телефону: 112.