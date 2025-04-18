Общество

Грозы и сильный ветер надвигаются на север Псковской области

На территории Псковской области ожидаются грозы вечером 19 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Фото: Владимир Колпаков / «Клуб любителей астрономии Псковской области»

«Сегодня с периода 19.00-22.00 местами по Псковской области, преимущественно по северным районам, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра. Порывы 15-18 метров в секунду», - рассказали в МЧС.

Рекомендации для населения при грозе:

в условиях недостаточной видимости нужно быть осторожными за рулём, отказаться от маневров и соблюдать скоростной режим;

в грозу нельзя стоять под металлическими навесами и высокими деревьями, стоит избегать водоёмов.

пешеходам следует быть максимально внимательными на переходах.

Напомним, облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 20 апреля. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь.

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18 апреля в Пскове был побит температурный рекорд, державшийся 26 лет.