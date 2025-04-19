Общество

Два температурных рекорда подряд побиты в Пскове в преддверии Пасхи

Температурный рекорд побит в Пскове сегодня, 19 апреля, сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Да, действительно. Сегодня зафиксирована температура воздуха 27.8 градуса, побит рекорд 1999 года. В тот день столбик термометра показал 21.4 градуса тепла», - рассказала Тала Нещадимова.

Напомним, вчера, 18 апреля, в Пскове также был жаркий день, воздух прогрелся до +27,6 градуса, побив рекорд также 1999 года (+21,5 градуса).

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19 апреля с периода 19.00-22.00 местами по Псковской области, преимущественно по северным районам, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра.

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Пасха (Светлое Христово Воскресенье) - самый важный и почитаемый христианский праздник, посвященный воскресению Христа, в 2025 году выпадает на 20 апреля.