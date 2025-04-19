Общество

Священник дал советы по выходу из поста

Разговляться после длительного поста стоит умеренно, не есть много разнообразной еды сразу, а начинать с творожной пасхи, кулича и яиц, и точно не стоит объедаться мясом, рассказал врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

В пятницу, 11 апреля завершился Великий пост (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 14 апреля наступила последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа.

Отец Феодорит отметил, что в первую неделю после Пасхи по церковному уставу ограничений на определенные продукты нет, отменяются обычные посты в среду и пятницу, также разрешен алкоголь, но стоит помнить, что пьянство – грех.

«Мы можем выпивать, но не напиваться, есть все, но не объедаться, не переедать. Общий принцип тут – умеренность, это важно и для духа, и для тела», - сказал Сеньчуков.

По его словам, чтобы без вреда для здоровья выйти из поста, стоит следовать некоторым правилам, пишет РИА Новости.

«Во-первых, важна сочетаемость продуктов: желательно не съедать сразу всякой еды, которую не ели в пост. Советую начинать разговение с того, что у нас принято - куличи, немного творожной пасхи, немного яиц. Во-вторых, количество: сразу много есть не стоит, особенно не очень хорошо сразу есть большое количество мяса, тем более если человек строго постился – это будет тяжело. И, в-третьих, естественно, нужно исходить из того, что человеку можно есть, что нельзя, чем он болеет, какие рекомендации врачей», - пояснил священник.

Он также посоветовал после поста в целом обратить внимание на здоровье и лишний вес.

«Это хорошее время, чтобы оценить, что и как мы едим. Все индивидуально, но, например, если у человека лишний вес, сидячая работа, малоподвижный образ жизни, значит, расход энергии небольшой, и, если много есть, организм просто не справляется это переваривать. Поэтому можно меньше кушать – время поста способствует развитию силы воли в этом отношении. Например, начать менять меню можно с уменьшения количества быстрых углеводов – конфет, сахара", - посоветовал врач.

В завершение отец Феодорит пожелал верующим хорошо, в молитве, встретить Пасху и первую неделю после нее.

«Обязательно на Пасху и Светлую неделю приходите в храм, как только будет возможность. Вся Светлая неделя ощущается как один праздничный день», - заключил он.