Общество

Прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля

Прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым состоится 23 апреля в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Москвы. Об этом сообщила пресс-служба музыкального коллектива во «ВКонтакте».

Виталий Фроликов / Соцсети группы «На-На»

«Прощание с Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля 2025 года в траурном зале ЦКБ (Ул. Маршала Тимошенко, 25) с 12:00 до 13:30 мск. Приходите все, кто желает попрощаться с прекрасным человеком», - говорится в сообщении.

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19 апреля пресс-служба музыкального коллектива сообщила о смерти Фроликова, пишет ТАСС.

Поп-группа «На-На» была образована в 1989 году Бари Алибасовым. В первой половине 1990-х гг. музыкальный коллектив утвердился в качестве одного из наиболее популярных в России (среди известных песен того периода - «Пустынный пляж», «Упала шляпа», «Фаина»). Группа существует и в настоящее время.

Напомним, ранее Виталий Фроликов работал в Псковской областной филармонии.

В 1968 году, когда был заложен фундамент будущей истории известного ансамбля «Говорящие гитары». Виталий Фроликов создал его при Москонцерте. В 1970 году его пригласили на постоянную работу в Псковскую областную филармонию. В 1978 году, после прихода Владимира Мигуля коллектив переименовали в «Каскад» и под этим названием авторитет ВИА очень сильно вырос.