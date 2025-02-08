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Умер директор группы «На-На» Виталий Фроликов

Директор группы «На-На» Виталий Фроликов умер, сообщила 19 апреля пресс-служба музыкального коллектива во «ВКонтакте».

«Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы «На-На», душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время будут известны дата и место прощания с Фроликовым, пишет ТАСС.

Поп-группа «На-На» была образована в 1989 году Бари Алибасовым. В первой половине 1990-х годов музыкальный коллектив утвердился в качестве одного из наиболее популярных в России (среди известных песен того периода - «Пустынный пляж», «Упала шляпа», «Фаина»). Группа существует и сегодня.