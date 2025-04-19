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«Он был интеллигентом, сейчас таких уже не бывает» - основатель группы «Кром» о Виталии Фроликове

Настоящим интеллигентом и профессионалом был заслуженный деятель искусств Российской Федерации, директор группы «На-На» Виталий Фроликов. Таким мнением поделился заслуженный работник культуры РФ, лауреат Всесоюзных и международных конкурсов и фестивалей, руководитель и создатель группы «Кром» Игорь Попов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Виталий Фроликов / Соцсети группы «На-На»

В 1968 году, когда был заложен фундамент будущей истории известного ансамбля «Говорящие гитары». Виталий Фроликов создал его при Москонцерте. В 1970 году его пригласили на постоянную работу в Псковскую областную филармонию. В 1978 году, после прихода Владимира Мигуля коллектив переименовали в «Каскад» и под этим названием авторитет ВИА очень сильно вырос.

«Он очень интеллигентный человек был, никогда не кричал, это врожденное, сейчас таких не бывает. Они с "Каскадом" записывались на пластинках "Мелодия", в том время это было очень почетно. Они стали победителями Всемирного фестиваля молодежи в Гаване. Он же был директором не только в "На-На", он работал с такими артистами как София Ротару, Иосиф Кобзон. Он был настоящим профессионалом», - отметил Игорь Попов.

Музыканты начального и основного периода «Каскада» до 1986: Владимир Беленко - гитара, вокал. Алексей «Фрамус» Петров - гитара, вокал. Александр Гаврилов - бас. Александр Ситов - барабаны. Александр Либ - вокал (1974-1985). Владимир Шипилов - вокал. Дмитрий Чантиев - гитара, вокал (1982-1986). Анатолий Носов - скрипка, клавишные. Алексей Пряженников - гитара, вокал. Анатолий Иванюк - бас. Лидия Баулина - вокал. Людмила Маркарьян - вокал. Григорий Новосельцев – вокал. Ясыченко Владимир - барабаны.

Напомним, Виталий Фроликов скончался 19 апреля. На протяжении многих лет он был директором группы «На-На».