Общество

Депутаты Псковского областного Собрания примут граждан на этой неделе

Депутаты Псковского областного Собрания примут граждан на этой неделе в общественной приёмной партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

22 апреля, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием проведет вице-спикер Юрий Сорокин, округ № 4 (часть города Пскова – северная часть Ближнего Завеличья, Дальнее Завеличье).

В среду, 23 апреля, с 10:00 до 12:00 принимать граждан будет Ирина Толмачева, единый избирательный округ.

24 апреля, в четверг, с 10:00 до 12:00 прием осуществит Владимир Кузь, округ № 7 (Гдовский и Псковский районы).

Приём проводится по адресу: Псков, улица Гоголя, дом №9 по предварительной записи по телефону: 8 (8112) 66-25-12. Депутаты могут проконсультировать заявителей онлайн.