Общество

На профсоюзный квиз «Маёвка» приглашают псковичей на праздник Первомая

Интеллектуальное состязание для профсоюзных команд – квиз «Маёвка» пройдет 1 мая в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Изображение: Псковский областной совет профсоюзов

Как сообщили организаторы, участники смогут проверить свои знания, расширить кругозор и весело провести время в преддверии праздничных выходных.

К участию приглашаются команды численностью от 3 до 5 человек. Вопросы викторины будут связаны с историей, традициями и особенностями праздника. Это возможность не только проявить свои интеллектуальные способности, но и пообщаться с единомышленниками.

Заявки на участие необходимо направить до 28 апреля на электронную почту: styabut93@mail.ru. Количество мест ограничено, поэтому организаторы рекомендуют не откладывать регистрацию.

Мероприятие организовано Молодежным советом и посвящено празднованию Первомая.



Старт игры запланирован на 10:00 в стенах Дома профсоюзов по адресу: улица Советская, 15.