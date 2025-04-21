Общество

Расчет размера выплаты на санаторно-курортное лечение псковских муниципальных служащих сделают единообразным

Внесение изменений в приложения 1 и 2 к закону Псковской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Псковской области отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Проект закона предусматривается внесение изменений в закон Псковской области №2560-ОЗ.

В связи с тем, что размер выплаты на санаторно-курортное лечение в 2025 году увеличился по сравнению с 2024 годом, проект закона предлагает при расчете объема субвенций, дополнительно предоставляемых за счет средств областного бюджета муниципальным образованиям для осуществления отдельных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, учитывать размер выплаты на санаторно-курортное лечение государственному гражданскому служащему Псковской области, установленный в соответствии с законом от 05.12.2005 № 491-ОЗ «О государственной гражданской службе Псковской области» в текущем году.

Действующими положениями закона предусматривается использование размера указанной выплаты, установленного за отчетный период, то есть за предыдущий год.

«Предусмотренное проектом закона изменение позволит достичь единообразия в расчете размера выплаты на санаторно-курортное лечение муниципальных служащих с учетом ежегодного его повышения», - пояснила руководитель регионального комитета юстиции Марина Чамкина.

Депутаты рекомендовали принять законопроект.