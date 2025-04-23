Общество

Шашлычный набор в мае обойдется в 3,5 тысяч рублей

Средний чек на «шашлычный набор», состоящий из мяса для жарки, шампуров, мангала, угля и розжига, составил в апреле 3,5 тыс. рублей, сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Траты на набор для приготовления шашлыка в апреле выросли на 8% год к году, отметили аналитики.

Средний чек на мясо для жарки вырос за год на 14%, до 904 рублей, на комплект шампуров — на 15%, до 382 рублей, на мангал — на 11%, до 1,7 тысяч рублей. Общая стоимость набора, включая жидкость для розжига, составила 3,5 тысяч рублей, пишут «Известия».

«Ввиду более раннего старта шашлычного сезона еще в марте фиксировался подъем спроса на 30–35% выше прошлогоднего уровня. В апреле он уже слегка сдулся, как это закономерно происходит после первого месяца активного периода жарки мяса», — сообщили аналитики.

Мясо для шашлыка чаще всего покупают в точках несетевой торговли. Наиболее популярна свинина, курица, баранина.