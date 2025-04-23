Общество

Никита Гольдин: история военкора из Пскова

Уроженец Пскова, корреспондент телеканала «Звезда» и «Московского Комсомольца» Никита Гольдин, ранее получивший смертельное ранение в зоне СВО, входил в любое помещение, улыбаясь и сосредоточенно морща лоб. Больше всего в Пскове круглый отличник любил свою родную «альма-матер», лицей №10. Он был любимцем учителей, и у него были педагоги, к которым он всегда приходил, даже в короткие дни отпуска находил время, чтобы зайти и поговорить по душам.

Фото: соцсети телеканала «Звезда» / корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. Архивное фото

Ольга Федорова, директор его школы, которую он называл «школьная мама», всегда с радостью встречала выпускника, который находил время заглянуть в гости. И даже находясь на СВО, Никита звонил, поздравлял ее и своих учителей с праздниками, всегда расспрашивал, как дела. Историю псковича читайте в новом материале «МК в Пскове».