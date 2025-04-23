Общество

Полуфиналистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки» приняли участие в гонках

Полуфиналистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2025» приняли участие в спортивном этапе на картинге, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля красоты.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

В рамках конкурсной программы участницы познакомились с правилами гонок и смогли непосредственно принять участие в заездах на гоночной трассе.

Перед началом заездов девушки прошли подробный инструктаж от руководителя клуба Игоря Федотова, за что организаторы выражают ему признательность и благодарность.

По итогу соревнований среди участниц категории «Мисс» победительницами стали:

1 место — Карина Козлова;

2 место — София Дегтерова;

3 место — Виктория Хоменко.

Среди категории «Миссис»:

1 место — Виктория Воронова;

2 место — Алена Жемчужина;

3 место — Юлия Носова.

«Все участницы с успехом прошли спортивный этап, с чем их и поздравляем!» - заключили организаторы.

Напомним, ранее состоялось торжественное открытие фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2025».