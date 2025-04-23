Полуфиналистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки» приняли участие в гонках

Полуфиналистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2025» приняли участие в спортивном этапе на картинге, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля красоты.
Фото здесь и далее: Татьяна Савраева
В рамках конкурсной программы участницы познакомились с правилами гонок и смогли непосредственно принять участие в заездах на гоночной трассе.
Перед началом заездов девушки прошли подробный инструктаж от руководителя клуба Игоря Федотова, за что организаторы выражают ему признательность и благодарность.
По итогу соревнований среди участниц категории «Мисс» победительницами стали:
Среди категории «Миссис»:
«Все участницы с успехом прошли спортивный этап, с чем их и поздравляем!» - заключили организаторы.
Напомним, ранее состоялось торжественное открытие фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2025».