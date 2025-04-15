Общество

Состоялось торжественное открытие фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2025»

В южной столице Псковской области состоялось тожественное открытие пятого фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2025», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: Федор Егоров

Мероприятие проходило в «Blondy beauty-коворкинге».

В ходе открытия участниц наградили фирменными лентами, эксклюзивным головным убором и дипломом. Организаторы сообщили, что теперь они могут по праву считать себя полуфиналистками проекта.

На открытии также прозвучали напутственные слова от специальных гостей — уже титулованных королев: GrandMa Planet Светланы Шумейко, «Мисс Псков 2024» Ирины Волковой, а также 2-й и 3-й «Вице Миссис Псков 2024» Натальи Романовой и Аиши Григорьевой.

«Открытие фестиваля стало прекрасной диалоговой площадкой для обсуждения проектов в рамках мероприятия», - заключили организаторы.