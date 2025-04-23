Общество

Ударение в слове «звонит» планируют поменять на первый слог

Ударение в слове «звонит» в будущем изменится и будет падать на первый слог, движения в эту сторону произношения уже начались, рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Мария Каленчук.

«Сюжет с ударением на слово "звонит". Почему сейчас налево и направо говорят "звОнит", а не "звонИт"? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом ("звОнит" — Прим. ред.) будущее, потому что все глаголы на "ить" в последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — сказала Каленчук.

По ее словам, движение в сторону изменения ударения на первый слог началось, но идет медленно, пишет РИА Новости.

«Оно уже меняется у нас на глазах. Это не случайность. Что тогда делать со словами "варит", "солит", "дружит" и тысячами аналогичных. В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове "звонит" изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится», — заключила филолог.

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