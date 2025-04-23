Ударение в слове «звонит» планируют поменять на первый слог

Ударение в слове «звонит» в будущем изменится и будет падать на первый слог, движения в эту сторону произношения уже начались, рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Мария Каленчук.
По ее словам, движение в сторону изменения ударения на первый слог началось, но идет медленно, пишет РИА Новости.
«Оно уже меняется у нас на глазах. Это не случайность. Что тогда делать со словами "варит", "солит", "дружит" и тысячами аналогичных. В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове "звонит" изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится», — заключила филолог.
Напомним, международная акция «Диктант Победы» пройдет в Псковской области 25 апреля.