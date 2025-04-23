Общество

Выращенные из желудей «Дуба у Лукоморья» саженцы отправили из «Михайловского» в Беларусь

Молодые деревца – саженцы черешчатого дуба – сегодня, 24 апреля, из Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» были отправлены в Витебскую область Республики Беларусь. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эти пять дубов выращены из желудей «Дуба у Лукоморья», который растёт в центральной усадьбе музея-заповедника, в родовом имении Ганнибалов и Пушкиных Михайловское.

Фотографии музея-заповедника «Михайловское»

«Это дерево, которому сегодня 267 лет, для многих поколений наших посетителей стало зримым напоминанием о поэме «Руслан и Людмила», – особо отметили в Пушкинском заповеднике, уточнив, что жёлуди с мемориального дерева в Михайловском были собраны осенью 2018 года и высажены на хозяйственном питомнике вблизи усадьбы «Михайловское».

Как рассказал директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, эта акция предпринята в рамках сотрудничества Псковской области с Витебской областью Республики Беларусь.