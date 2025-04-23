Общество

Облачность с прояснениями прогнозируют в Псковской области 25 апреля

Облачная погода с прояснениями ожидается завтра, 25 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском отделении центрального гидрометцентра.



Фото: evening_tao / freepik

На территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков.

Ветер северный направлений 5-10 метров в секунду. Температура по области: ночью от +0 до +5 градусов, по северу области до -2 градусов, днем от +7 градусов до +12 градусов. Атмосферное давление низкое.