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Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы

25.04.2025 12:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).     

На днях на Псковской Ленте Новостей вышла статья «Миллениум», посвященная первой «пятилетке» в 25-летней истории издания и рассказывающая, как происходящие в общественно-политической жизни региона события отразились на страницах портала.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поспорят о том, чем было время после наступления нового тысячелетия: эпохой чернухи и политической заказухи или последним глотком свободы для СМИ. В качестве арбитра выступит специальный гость программы – главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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