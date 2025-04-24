Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На днях на Псковской Ленте Новостей вышла статья «Миллениум», посвященная первой «пятилетке» в 25-летней истории издания и рассказывающая, как происходящие в общественно-политической жизни региона события отразились на страницах портала.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поспорят о том, чем было время после наступления нового тысячелетия: эпохой чернухи и политической заказухи или последним глотком свободы для СМИ. В качестве арбитра выступит специальный гость программы – главный редактор ПЛН Александр Савенко.