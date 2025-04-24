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Каждый четвертый пскович считает отпуск лучшим лекарством от выгорания – опрос

Каждый четвертый пскович уверен, что справиться с состоянием выгорания лучше всего помогает отпуск. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Какие признаки указывают на то, что сотрудник «выгорел»? По мнению псковичей, самым явным симптомом эмоционального выгорания является нежелание работать (40% опрошенных). На втором месте — проявления хронической усталости (30%), а на третьем — апатия (24%). Каждый пятый респондент (20%) считает, что страдающий от выгорания становится нервозным и раздражительным, а 9% отмечают у него подавленное настроение. Интересно, что женщины чаще мужчин отмечают важность всех этих симптомов.

Главными причинами эмоционального выгорания на работе, по мнению псковичей, являются неадекватное руководство и некорректная организация рабочего процесса (22%). 17% псковичей уверены, что в основе выгорания — слишком большая нагрузка, а 16% считают всему виной рутину. По 15% респондентов назвали основными факторами нездоровую атмосферу в коллективе и низкую зарплату. 11% считают, что всему виной недостаток отдыха. При этом мужчины чаще ссылаются на руководство (24% против 20% среди женщин), тогда как женщины чаще упоминают загруженность (19% против 15%), рабочую атмосферу (17% против 12%) и усталость (12% против 10%).



Чтобы быстрее выйти из состояния выгорания, псковичи рекомендуют отдохнуть и взять отпуск (26%). 11% советуют сменить работу. 10% уверены, что с выгоранием помогут справиться занятия спортом, прогулки и путешествия. 5% рекомендуют разнообразить работу, 4% — найти хобби, а еще столько же — добиваться повышения зарплаты.