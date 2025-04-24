Общество

Субботник прошел на территории памятника жертвам фашизма в Крестах

Субботник прошёл 24 апреля на территории памятника жертвам фашизма в Крестах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре, в субботнике приняли участие порядка 40 человек различных возрастных групп и национальностей. Среди них – «Волонтёры Победы» молодёжного центра Пскова, студенты агротехнического колледжа, иностранные представители Международного клуба дружбы Псковской области, а также другие неравнодушные жители города.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Завершилась акция минутой молчания и торжественным возложением цветов к памятному знаку в честь всех тех, чьи жизни были прерваны в результате жестоких действий нацистских захватчиков.

«Подобные субботники необходимы не только ради эстетики окружающей среды, но и как способ напомнить обществу о значении исторических мест, их роли в формировании национального самосознания», — подчеркнула координатор волонтёров молодёжного центра Пскова Кристина Яковлева.

Своими эмоциями поделился и Зейн Хуссейн, студент из Омана и активист клуба дружбы: «Мы приехали сюда, потому что мы уважаем историю России и хотим почтить память тех, кто отдал свой долг стране во время Великой Отечественной войны. Это очень важно, помнить историю и сохранять памятники!».

Мероприятие прошло в рамках проекта «Связь поколений» и акции «Мы за чистоту» от движения «Экосистема» и Росмолодёжи. Организатором выступил Псковский городской молодёжный центр.