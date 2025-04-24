Общество

Фронтовые письма изготовили дети в Арбитражном суде Псковской области

Викторину, посвящённую Великой Отечественной войне, и мастер-класс по изготовлению фронтовых писем провели в Арбитражном суде Псковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Арбитражного суда Псковской области.

Фото здесь и далее: Арбитражный суд Псковской области/ Telegram-канал

Викторину провели для детей судей и работников аппарата. Ребята разных возрастов отвечали на вопросы, связанные с историей Великой Отечественной войны и специальной военной операцией. После каждого вопроса на экране монитора была размещена краткая заметка по вопросу.

Также в преддверии 80-летия Великой Победы и в год Защитника Отечества прошел мастер-класс для детей по изготовлению открыток к 9 мая в виде фронтовых писем.