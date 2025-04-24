Общество

Вильфанд раскрыл, как поменялась майская погода за 70 лет

Заморозки в первые дни мая были нормой для Центральной России в XX веке, об этом говорит и строчка «холодок бежит за ворот» из песни «Москва первомайская», отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее синоптик сообщил, что температура в первые дни мая будет ниже нормы на всей европейской части России, погода начнет возвращаться к обычным значениям в конце первой половины праздников.

«Когда-то, лет 70 назад, мы в первом классе пели песню Лебедева-Кумача «Москва первомайская». Там такие слова: «Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, — сердце Родины моей», - сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что строчка «холодок бежит за ворот» говорит о том, что заморозки были типичными для 1 мая в XX веке.

«Это было нормальное явление. Сейчас мы «разбаловались» при потеплении климата, но для людей моего возраста это совершенно нормальная погода», - добавил метеоролог.

Песня на стихи советского поэта Василия Лебедева-Кумача «Москва первомайская» была написана в 1937 году, пишет РИА Новости.