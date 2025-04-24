Общество

В РФ достигнуты целевые охваты вакцинацией населения в 2024 году

Целевые охваты населения России вакцинацией, предусмотренные в рамках национального календаря прививок, в 2024 году в целом были достигнуты, показатели охвата по большинству инфекций превысили 95%. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

«Анализ привитости населения в рамках национального календаря профилактических прививок по итогам 2024 года, проведенный Роспотребнадзором, показал, что в целом в РФ по итогам за 12 месяцев по большинству инфекций привитость населения превышает 95%, то есть достигнуты целевые показатели охвата», - говорится в обращении Глаголева к участникам V экспертного форума по иммунопрофилактике.

Глаголев напомнил, что национальный календарь профилактических прививок включает в себя 12 инфекционных заболеваний. При этом Минздравом проводится постоянная работа по совершенствованию нацкалендаря. «Финансовое обеспечение закупки вакцин за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ежегодно увеличивается и в 2025 году превысило 27 миллиардов рублей», - добавил он.

Замглавы Минздрава также отметил, что актуальной остается проблема отказа граждан от профилактических прививок. «Как показывает опыт субъектов Российской Федерации, для повышения приверженности граждан к иммунопрофилактике необходимо на регулярной основе проводить информирование о населении. Успешными методами разъяснительной работы о необходимости проведения коллективной иммунизации признаны как индивидуальные беседы медицинских работников с гражданами, так и массовые мероприятия, проведение дней открытых дверей в медицинских организациях, привлечение лидеров общественного мнения, авторитетных общественных деятелей, популярных деятелей искусства, духовенства, спортсменов, участие медицинских работников в родительских собраниях и образовательных организациях, распространение информации через СМИ», - пояснил Глаголев.