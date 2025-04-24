Общество

ПСБ в Пскове запустил серию игр по развитию финансовой грамотности

Банк ПСБ в Пскове продолжает весеннюю серию финансово-деловых игр «Время денег», направленную на повышение финансовой грамотности среди населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

«Время денег» — это командная игра, разработанная банком ПСБ совместно с Академией ПСБ. Во время игры участники погружаются в различные финансовые ситуации и учатся управлять своим капиталом. Важно, чтобы игроки развили навыки управления своим бюджетом, научились контролировать долговые нагрузки, обеспечивать финансовую безопасность и эффективно использовать продукты, предлагаемые банком: накопительные счета, вклады, кредитные карты, ипотеки и другие.

«ПСБ стремится сделать финансовые знания и навыки доступными и интересными для всех своих клиентов. «Время денег» — не просто развлечение, это отличный инструмент, чтобы на собственном примере понять, как нужно грамотно обращаться с деньгами, совершая поучительные ошибки именно на игровом поле, а не в реальной жизни. Но несмотря на развлекательный формат, участники серьезно подходят к решению финансовых задач и перенимают позитивный опыт друг друга», — прокомментировал Андрей Копосов, региональный директор ПСБ в Пскове.

Деловая игра «Время денег» проводится в разных городах присутствия ПСБ в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации. В Пскове это уже 8-я игра с осени 2024 года, в ней приняли участие 5 команд, состоящих из сотрудников бюджетных организаций города.