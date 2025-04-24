Общество

Псковская станция скорой помощи отмечает 80-летие

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Псковской станции скорой медицинской помощи, состоялось в Пскове 28 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

В торжестве приняли участие бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих, заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, митрополит Псковский и Порховский Матфей. С приветственным словом выступила Вера Емельянова.

«Дорогие друзья, наши работники скорой медицинской помощи. Сегодня позвольте мне от имени правительства Псковской области, от нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова передать вам слова огромной благодарности и уважения за ваш благородный труд. Очень трудно нам сегодня разделить и отделить вас от всех достижений и успехов системы здравоохранения. Но думаю, что и пациенты, и руководители, и все жители нашего региона в первую очередь благодарят вас. Тех, кто первыми встречает боль, встречает болезнь и негодование, вам приходится брать на себя удар первыми. Среди вас много настоящих героев, талантливых, трудолюбивых, грамотных специалистов, которые справятся с любой задачей. Хочу заверить вас, уважаемые юбиляры, правительство Псковской области сделает все возможное, чтобы ваш труд был не просто заметным и уважаемым, чтобы вам легче и интереснее работалось каждый день. Мы продолжим программу обновления медицинского транспорта. Сегодня вы уже наверняка это чувствуете. Более 100 машин для обновления поступило на наши посты скорой помощи. Здесь нам есть еще, над чем работать, но не сомневаюсь, что все лучшее у нас впереди. И к 30-му году возьмем на себя обязательство обеспечить в полном объеме наш корпус медицинскими кадрами скорой помощи. Ну а сегодня, в год 80-летия Великой Победы, я желаю вам доброго здоровья, победы над всеми болезнями и всеми невзгодами, личного благополучия. С праздником!» - сказала Вера Емельянова.

Затем она наградила сотрудников станций скорой помощи Псковской области: фельдшера Идрицкой станции скорой медпомощи Наталья Ерастова, фельдшера Новоржевской станции скорой помощи Татьяну Богданову. Звание заслуженного работника здравоохранения вручили сотруднице Псковской станции скорой помощи Татьяне Яковлевой.

Затем с торжественной речью выступил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

«В помощь, уважаемый Денис Юрьевич (Сачков, главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи - ред.), уважаемые почётные гости, Христос Воскресе! Сердечно приветствую вас по случаю 80-летнего юбилея вашей службы. Скорая помощь – это тот рубеж, на котором человек в трудную минуту встречается с заботой, профессионализмом и участием. Ваше служение – это ежедневный ответ на боль, тревогу и страдания людей. Без лишних слов и громких фраз вы выполняете свой долг быстро, точно и самоотверженно. Ваша работа, ваше служение – одно из самых сложных и ответственных. За короткое время нужно принять решение, от которого зависит жизнь человека. Это требует не только знания и опыта, но и сердечной чуткости, мужества и внутренней стойкости. За эти годы на станции изменилось не одно поколение врачей, фельдшеров, водителей, людей разных профессий, объединенных одной задачей – прийти на помощь ближнему в трудную минуту. Сегодня вы сохраняете и приумножаете лучшие традиции, на которые опирались ваши предшественники, внося свой вклад в общее дело спасения людей. В Священном Писании сказано, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали и мне. Эти слова напоминают нам о великой ценности заботы о человеке, о значении каждого доброго дела. Ваш труд есть живое свидетельство милосердия и человечности, которые так нужны в нашем мире. От имени Псковской митрополии сердечно благодарю вас за ваше благородное дело», - сказал митрополит.

Также в церемонии награждения приняли сотрудники МЧС, следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Ранее, на старте своей работы, Псковская служба скорой помощи состояла из 6 фельдшеров и 4 санитаров, которые передвигались по городу пешком с носилками в руках.

День образования Службы скорой медицинской помощи празднуют в России 28 апреля. Этот профессиональный праздник был официально учреждён постановлением правительства Российской Федерации № 600 от 28 апреля 2020 года.