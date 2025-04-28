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Общество

Страхование имущества: почему соседи не должны оставаться вне поля зрения

29.04.2025 09:53|ПсковКомментариев: 0

Страхование имущества — важный шаг, который помогает защитить свои активы от неожиданных ситуаций. Однако, когда речь идет о дачах и загородных домах, не стоит забывать о соседях и ответственности за причинение им ущерба. Чаще всего мы думаем о своих вещах, но в жизни случаются ситуации, когда наши действия могут негативно повлиять на окружающих.

На практике это может привести к неожиданным последствиям, которые обременяют не только наш бюджет, но и наши отношения с соседями. В материале мы рассмотрим несколько «живописных» историй, которые наглядно демонстрируют важность страхования гражданской ответственности. Своим экспертным мнением поделятся директор по развитию страхового бизнеса в Сравни Владислав Головкин и директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц «Росгосстраха» Екатерина Зенченко.

 

Сходили на шашлыки…

В Московской области хозяева дачи решили провести майские праздники с друзьями, пригласив их себе за город. Когда все собрались, автомобиль гостей был аккуратно припаркован в гараже. Однако в какой-то момент оставленный без присмотра мангал завалился, что привело к пожарной ситуации. В результате сгорел гараж и автомобиль друзей, находившийся внутри.

Страховая компания «Росгосстрах» выплатила владельцам дачи около 1 миллиона рублей за ущерб гаражу, а также 500 тысяч рублей — такой лимит выбрал клиент по риску «гражданская ответственность» при заключении договора — за поврежденный автомобиль, стоимость которого составила 1,5 миллиона рублей. Эта ситуация подчеркивает, что, даже находясь на своем участке, можно случайно причинить вред чужому имуществу — и без страхования гражданской ответственности последствия могут быть очень серьезными.

Меткое попадание

В Нижегородской области клиент решил порадовать себя и соседей запуском фейерверка. Однако одна из римских свечей наклонилась и попала в баню на соседнем участке. Эта история завершилась выплатой в 500 тысяч рублей хозяину бани — по страхованию гражданской ответственности, что также указывает на необходимость финансовой защиты от подобных инцидентов. Пиротехника — это весело, но недостаток внимания и обычная неловкость могут стоить очень дорого.

Начинай сначала

Во Владимирской области клиент, с гордостью завершив строительство своей бани, успел насладиться ею всего несколько раз, прежде чем она сгорела из-за перекала печи. Как отмечают специалисты, на начальном этапе эксплуатации оборудования риск всегда выше — владелец бани мог еще не приноровиться к его эксплуатации. Страховая компания «Росгосстрах» выплатила 2,5 миллиона рублей за баню, однако ни одно страхование не покрывает моральный ущерб и разочарование, которое испытывает человек, потерявший только что построенный дом.

Ничего не предвещало

Еще одна история произошла, когда клиент, занимаясь благоустройством территории и сваркой металлического забора, случайно повредил сайдинг на соседском доме. Выплата составила 100 тысяч рублей, что может показаться незначительным ущербом, но такие инциденты могут повредить отношения с соседями. Важно понимать, что даже мелкие ошибки могут привести к конфликтам, и здесь страхование гражданской ответственности становится необходимым инструментом для предотвращения возможных споров.

«Эти примеры показывают, что страхование имущества — это не только защита своих активов, но и обязательство перед соседями. Чтобы избежать неприятностей, связанных с причинением ущерба чужому имуществу, важно не только застраховать свои вещи, но и подумать о страховании гражданской ответственности. Ведь в нашем мире, где все взаимосвязано, умение заботиться о других людях и принимать на себя ответственность — это залог не только финансовой безопасности, но и гармонии в обществе», — говорит Владислав Головкин.

«Частный сектор подвержен большему количеству рисков, и самый дорогостоящий из них — пожар, при этом нередко одновременно ущербу подвергается имущество соседей, — говорит Екатерина Зенченко. — Опция «гражданская ответственность» на фиксированную сумму по умолчанию входит в продукты «Росгосстраха», предназначенные для страхования имущественных рисков граждан. Этих денег вполне хватит на выплату, к примеру, за сгоревшую хозяйственную постройку или забор на соседнем участке, или за покореженный от высокой температуры сайдинг на доме. В то же время мы призываем наших клиентов реально оценивать благосостояние соседей и связанные с этим финансовые риски и при необходимости увеличивать сумму. Имея такую страховку на руках, виновнику ущерба не придется суетиться в поисках денег на возмещение ущерба — существенной материальной поддержкой станет страховая выплата».

Источник: Псковская Лента Новостей
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