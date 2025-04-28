Общество

Каждый второй пскович готов доверить здоровье врачу с ИИ – опрос

Каждый второй пскович приветствует комбинированный подход, когда врач использует ИИ как дополнительный инструмент диагностики, мониторинга состояния больного и назначения лечения. Такие результаты были получены по итогам исследования сети клиник «Будь Здоров», страховой компании «Ингосстрах» и сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

50% горожан допускают использование ИИ для диагностики заболеваний и назначения лечения: 46% готовы частично довериться технологиям и лишь 4% — полностью.

40% респондентов против использования искусственного интеллекта в медицинской сфере. Основные аргументы: «ИИ недостаточно развит»; «Человека должен лечить только человек»; «Должна быть ответственность за диагноз и лечение».

Мужчины демонстрируют большее доверие к технологиям ИИ в вопросах своего здоровья: полностью или частично довериться цифровым алгоритмам готовы 56% из них против только 43% среди женщин. Более открыты инновациям псковичи до 35 лет (55%) и горожане с доходом от 100 тысяч рублей (53%).

Рассуждая, кому они отдали бы предпочтение в случае своей болезни, — врачу или цифровому интеллекту — 54% псковичей выбрали комбинированный подход, при котором врач использует алгоритмы искусственного разума как вспомогательный инструмент. Ближе такой вариант для мужчин (56% против 52% женщин). Молодежь до 35 лет за союз доктора и машины выступала чаще тех, кто старше (55%).

Традиционному лечению исключительно у врача отдают предпочтение 40% опрошенных, причем это более характерно для женщин (42% против 38% мужчин) и людей старшего возраста (41% — от 45 лет). Лишь 1% респондентов готов полностью доверить свое здоровье компьютерным алгоритмам.

Большинство сторонников технологического прогресса в медицине отмечают: «Человека не надо заменять искусственным разумом, но дать его в помощь — очень даже хорошо»; «Попробовать можно, но доверие — только врачу».