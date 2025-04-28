Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Образование для учащихся с инвалидностью
Огненное сердце Ершово
Господин Рейтингомер
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Места силы Псковской области
Профсоюзные Мероприятия на 1 мая
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Великие Луки к 80-летию Победы
Задержание ректора ПсковГУ
«Учитель года»: В школе по любви
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
 
 
 
ещё Общество 28.04.2025 21:020 Дождливая погода ожидает псковичей на этой неделе 29.04.2025 12:190 Получить штендер и распечатать фото для «Бессмертного полка» можно в псковском Доме молодежи 29.04.2025 12:080 «Единая Россия» в Псковской области проведет неделю приёмов старшего поколения 29.04.2025 11:570 Административную ответственность снимут с готовых устранить нарушения 29.04.2025 11:520 Представители бизнеса и УФСИН в Великих Луках обсудили вопросы взаимодействия 29.04.2025 11:440 Торжественное захоронение останков красноармейца прошло на Мироносицком кладбище в Пскове
 
 
 
Самое популярное 23.04.2025 21:495 Названа дата завершения отопительного сезона в Пскове 24.04.2025 12:217 Стоимость проезда в автобусах Пскова увеличат с 11 мая 24.04.2025 11:411 Прощание с псковским военкором Никитой Гольдиным пройдет 25 апреля 24.04.2025 07:470 Пскович-корреспондент МК Никита Гольдин скончался в госпитале 27.04.2025 19:400 Авария на перекрёстке улиц Народной и Коммунальной в Пскове попала на видео
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Каждый второй пскович готов доверить здоровье врачу с ИИ – опрос

29.04.2025 10:59|ПсковКомментариев: 0

Каждый второй пскович приветствует комбинированный подход, когда врач использует ИИ как дополнительный инструмент диагностики, мониторинга состояния больного и назначения лечения. Такие результаты были получены по итогам исследования сети клиник «Будь Здоров», страховой компании «Ингосстрах» и сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. 

50% горожан допускают использование ИИ для диагностики заболеваний и назначения лечения: 46% готовы частично довериться технологиям и лишь 4% — полностью.

40% респондентов против использования искусственного интеллекта в медицинской сфере. Основные аргументы: «ИИ недостаточно развит»; «Человека должен лечить только человек»; «Должна быть ответственность за диагноз и лечение».

Мужчины демонстрируют большее доверие к технологиям ИИ в вопросах своего здоровья: полностью или частично довериться цифровым алгоритмам готовы 56% из них против только 43% среди женщин. Более открыты инновациям псковичи до 35 лет (55%) и горожане с доходом от 100 тысяч рублей (53%).

Рассуждая, кому они отдали бы предпочтение в случае своей болезни, — врачу или цифровому интеллекту — 54% псковичей выбрали комбинированный подход, при котором врач использует алгоритмы искусственного разума как вспомогательный инструмент. Ближе такой вариант для мужчин (56% против 52% женщин). Молодежь до 35 лет за союз доктора и машины выступала чаще тех, кто старше (55%).

Традиционному лечению исключительно у врача отдают предпочтение 40% опрошенных, причем это более характерно для женщин (42% против 38% мужчин) и людей старшего возраста (41% — от 45 лет). Лишь 1% респондентов готов полностью доверить свое здоровье компьютерным алгоритмам.

Большинство сторонников технологического прогресса в медицине отмечают: «Человека не надо заменять искусственным разумом, но дать его в помощь — очень даже хорошо»; «Попробовать можно, но доверие — только врачу».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы тенденцию очистки Пскова от ларьков?
В опросе приняло участие 64 человека
29.04.2025, 12:340 Великолукские второклассники победили на областных соревнованиях по шахматам 29.04.2025, 12:220 Тревожность и невроз: почему эти состояния преследуют современных людей? 29.04.2025, 12:190 Получить штендер и распечатать фото для «Бессмертного полка» можно в псковском Доме молодежи 29.04.2025, 12:150 «Кузница»: Объединение учреждений здравоохранения Псковской области. Pro et contra
29.04.2025, 12:130 Авиакомпания Almasria Airlines сократила полетную программу из РФ на курорты Египта 29.04.2025, 12:120 Псковичам напомнили о необходимости предоставить отчет о контролируемых иностранных компаниях 29.04.2025, 12:100 Великолучанин отработает 20 часов за долг в 85 тысяч рублей  29.04.2025, 12:080 «Единая Россия» в Псковской области проведет неделю приёмов старшего поколения
29.04.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о регистрации авто и водительских экзаменах 29.04.2025, 11:570 Административную ответственность снимут с готовых устранить нарушения 29.04.2025, 11:520 Представители бизнеса и УФСИН в Великих Луках обсудили вопросы взаимодействия 29.04.2025, 11:500 Иностранным инвесторам смогут запретить обратный выкуп акций компаний
29.04.2025, 11:480 «Дело вкуса»: Cho — ресторан с азиатским акцентом 29.04.2025, 11:440 Торжественное захоронение останков красноармейца прошло на Мироносицком кладбище в Пскове 29.04.2025, 11:350 Гдович незаконно выловил рыбу в Чудском озере почти на полмиллиона рублей и ответил в суде 29.04.2025, 11:330 Детские пособия за апрель псковичам перечислят досрочно
29.04.2025, 11:270 «Беседка»: Врио начальника МРЭО Госавтоинспекции Виталий Соловьёв о регистрации авто и водительских экзаменах 29.04.2025, 11:240 Школа и детский сад в Псковской области закрыты на карантин 29.04.2025, 11:230 Четвертый общероссийский «Олимпийский диктант» будет посвящен 80-летию Великой Победы 29.04.2025, 11:170 В Печорах у гражданина Германии конфисковали золотые слитки на сумму 90 млн рублей
29.04.2025, 11:140 Более 3,5 тысячи случаев ОРВИ зарегистрировали в Псковской области за неделю 29.04.2025, 11:120 Водитель скатившего в Финский парк в Пскове автомобиля оказался трезвым 29.04.2025, 11:040 Фотофакт: Пробка образовалась на улице Яна Райниса в Пскове 29.04.2025, 10:590 Каждый второй пскович готов доверить здоровье врачу с ИИ – опрос
29.04.2025, 10:430 Четыре концерта органной музыки прозвучат в Пскове в мае 29.04.2025, 10:320 За сдачу нормативов ГТО псковичи могут получить налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей 29.04.2025, 10:280 30 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю 29.04.2025, 10:130 Беговая тренировка протяженностью 5 км пройдет в Пскове 29 апреля
29.04.2025, 10:040 Шествие «Бессмертного полка» в Пскове начнется 9 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского 29.04.2025, 09:530 Страхование имущества: почему соседи не должны оставаться вне поля зрения 29.04.2025, 09:450 Пешехода сбили насмерть в Палкинском районе 29.04.2025, 09:450 Поджог двери мог стать причиной пожара в многоквартином доме в Пскове
29.04.2025, 09:430 Вместе со школьниками псковские курсанты привели в порядок захоронения времен Великой Отечественной войны 29.04.2025, 09:410 По факту издевательства над собакой в районе «Электрона» в Пскове возбудили дело 29.04.2025, 09:340 Ландшафтный пожар ликвидировали в Локне 29.04.2025, 09:300 Псковский коллектив «Русские узоры» удостоился гран-при международного фестиваля в Казани
29.04.2025, 09:150 «Сердца трех»: пскович отправится в тюрьму за удар ножом своего конкурента 29.04.2025, 09:000 Размещение в отелях за год подорожало на 19% 29.04.2025, 08:400 Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей 29.04.2025, 08:200 Россия предложила создать в БРИКС Совет по космосу
29.04.2025, 08:000 Великолукскому ветерану присвоили звание «Почетный гражданин города» 29.04.2025, 07:300 Международный день танца отмечается 29 апреля 29.04.2025, 07:000 Радоницу отмечают православные 29 апреля 28.04.2025, 23:000 Два «Опеля Астра» столкнулись в Пскове на Ленинградском шоссе
28.04.2025, 22:000 Вероятность распространение холеры внутри России оценил врач 28.04.2025, 21:590 Рейтингомер: объединение больниц, телега на чушках и премия для ресторатора. ВИДЕО 28.04.2025, 21:510 «Русские Витязи» выступят 29 апреля в Себежском районе 28.04.2025, 21:410 Крупные поисковые экспедиции проходят на территории Псковской области
28.04.2025, 21:400 Собаку подвесили и изрезали ножом в Пскове 28.04.2025, 21:210 Правительство поддержало проект о нарушении закона об авторизации на сайтах 28.04.2025, 21:020 Дождливая погода ожидает псковичей на этой неделе 28.04.2025, 20:410 Сервис по оформлению ОСАГО может появиться на «Госуслугах»
28.04.2025, 20:230 Гала-концерт в рамках международного форума «На том стоим» прошел в Пскове. ФОТО 28.04.2025, 20:000 Путин продлил срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в РФ 28.04.2025, 19:340 Умерла ветеран псковского физмата Надежда Павловская 28.04.2025, 19:180 Книгу о древних грамотах Елеазарова монастыря  представили в псковском музее
28.04.2025, 18:550 Перевозившего из Дедовичского района наркотики жителя Вологды осудили на 14 лет 28.04.2025, 18:400 Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры 28.04.2025, 18:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 апреля 28.04.2025, 18:180 Рейтингомер: объединение больниц, телега на чушках и премия для ресторатора
28.04.2025, 17:560 Проект к 80-летию Победы подарит фронтовым фотографиям новую жизнь 28.04.2025, 17:540 Умер издатель Игорь Захаров 28.04.2025, 17:530 Краеведы в Великих Луках поддержали инициативу об увековечении имени партизанки Анастасии Дроздовой 28.04.2025, 17:500 Почти половина респондентов ПЛН доверяет вопрос отключения отопления специалистам
28.04.2025, 17:420 Псков встретит международный автопробег «По дорогам Победы» 28.04.2025, 17:370 Самые дисциплинированные заемщики живут на Северо-Западе — ВТБ 28.04.2025, 17:360 «Постскриптум»: Прививка от коррупции и подорожание проезда. ВИДЕО 28.04.2025, 17:350 Т1: Россия может экспортировать ИТ-решения, опережающие зарубежные
28.04.2025, 17:330 Сыр и сливочное масло из Белоруссии не прошли контроль на госгранице в Псковской области 28.04.2025, 17:230 МегаФон оцифровал европейские сады в псковской глубинке  28.04.2025, 17:201 Водители «ВАЗов» вновь нарушили требования дорожной безопасности в Псковской области 28.04.2025, 17:150 Студенты агротехнического колледжа познакомились с производством ПАО «Авар»
28.04.2025, 17:110 Александр Котов принял участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге 28.04.2025, 17:070 Каратист из Пскова стал третьим на международных соревнованиях в Минске 28.04.2025, 17:000 Братское захоронение в Псковском районе привели в порядок курсанты вместе с сотрудниками УИС 28.04.2025, 16:540 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 29 апреля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru