Общество

Более 3,5 тысячи случаев ОРВИ зарегистрировали в Псковской области за неделю

3549 случаев острой респираторно-вирусной инфекции зарегистрировали в Псковской области с 21 по 27 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 61,5%. В городе Пскове зарегистрировано 1395 случаев ОРВИ, или 39,3% от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Зарегистрировано 43 случая гриппа. Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В.